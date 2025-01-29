Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Нацполіція в Запорізькій області, передає RegioNews.

Це сталося увечері 28 січня. На вулиці до 50-річного ветерана підійшов 32-річний чоловік. Вони вже були знайомі раніше. Чоловік попросив у військового гроші. Проте коли він почув відмову - вдарив ветерана та збив його з ніг.

Захисник не міг відбитися через стан здоров'я: він мав бойове поранення. Нападник скористався його безпорадністю та вкрав його телефон, і втік. Тепер нападнику загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше у Черкасах затримали чоловіка, який обікрав військового. Виявилося, що він запропонував захиснику допомогу у знятті готівки біля банкомата. Проте згодом він вихопив у військового сумку з 80 тисячами гривень та втік.

Також повідомлялося, що на Прикарпатті судитимуть чоловіка, який підпалював авто військових. Він і його спільники пошкодили п'ять автомобілів, які належали військовим частинам за винагороду - 40 тисяч гривень за одне авто.