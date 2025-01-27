На Прикарпатье будут судить мужчину, который поджигал авто военных

фото: Ивано-Франковская областная прокуратура

В Ивано-Франковской области прокуроры передали в суд дело в отношении местного жителя, подозреваемого в поджоге автомобилей военнослужащих. Ему грозит до десяти лет заключения

Об этом сообщили в Ивано-Франковской областной прокуратуре, сообщает RegioNews.

По данным следствия, обвиняемый вместе с несовершеннолетним сообщником поджигали автомобили подразделений ВСУ в одном из районов Прикарпатья. Правоохранители разоблачили их в августе прошлого года.

Злоумышленники повредили пять автомобилей, находившихся в пользовании воинских частей. За это получали денежное вознаграждение – 40 000 гривен за один автомобиль.

Такой заработок они нашли в Телеграмм. Заказчик поджогов предоставил им четкие инструкции по видеоматериалам. Запрос был на поджоги релейных шкафов, зданий ТЦК и СП, а также военных автомобилей.

На задание подельники приезжали посреди ночи на велосипедах. Три автомобиля им удалось сжечь, еще два – повредить.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Относительно его несовершеннолетнего сообщника – материалы выделены в отдельное уголовное производство.

Напомним, недавно во Львове к пяти годам заключения приговорили местного жителя, который поджигал автомобили ВСУ. К преступлению мужчина также привлек несовершеннолетнего.

В этом месяце в Прикарпатье за решетку на 4,5 года попал военный. Он поджигал здания государственных учреждений.