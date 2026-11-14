Россияне ударили по Запорожью: среди 17 пострадавших двое детей

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В Запорожье в результате российской атаки на Вознесеновский район 14 ноября количество пострадавших возросло до 17 человек. Среди них двое детей, восемь женщин и пятеро мужчин

Об этом сообщил временный исполняющий обязанности начальника Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.

В Вознесеновском районе Запорожья в результате российского удара повреждены жилой дом и окна учебного заведения.

Сначала сообщалось о четырех раненых, впоследствии количество пострадавших возросло до 15, а позже — до 17 человек.

Среди пострадавших двое детей, восемь женщин и пятеро мужчин. Все они получают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, российские военные атаковали FPV-дроном поселок Кушугум. Вражеский беспилотник попал в мужчину, который ехал на скутере по центральной дороге населенного пункта.

45-летний мужчина погиб.

Напомним, что в Дергачах Харьковского района утром 14 ноября в результате российской атаки беспилотником пострадали семь человек, в том числе четверо детей. Один человек получил ранение, еще шесть человек пережили острую реакцию на стресс.