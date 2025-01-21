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21 января 2025, 13:00

Ракетный удар по Запорожью: спасатели ищут пропавшего без вести 27-летнего мужчину

21 января 2025, 13:00
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фото: ГСЧС Украины в Запорожской области
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В Запорожье уже четвертые сутки продолжаются поисковые работы на месте российского ракетного удара 18 января

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"18 января россияне попали по центру Запорожья. 12 человек ранены, один — погиб. Одна женщина до сих пор находится под наблюдением врачей — ее состояние стабильное, прогноз благоприятный", — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, еще один человек — мужчина 27 лет считается пропавшим без вести. Поисковые работы продолжаются.

Напомним, утром 18 января россияне нанесли два ракетных удара по одному из районов Запорожья. Оккупанты попали по промышленному объекту.

К концу суток количество пострадавших возросло до 12. Из-под завалов спасатели деблокировали тело 63-летнего мужчины, еще один человек считался пропавшим без вести.

война ликвидация спасатели ГСЧС Запорожье ракетный удар разрушения Федоров Иван Сергеевич
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