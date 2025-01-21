фото: ГСЧС Украины в Николаевской области

Недавно жители Первомайской общины Николаевского района обнаружили вблизи одного из сел российскую авиабомбу ФАБ-500. Смертоносный фугасный снаряд ликвидировали пиротехники

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области, передает RegioNews.

Специалисты осторожно удалили вражеский ФАБ-500 с помощью манипулятора и транспортировали.

"В дальнейшем он уничтожен путем контролируемого подрыва", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Сумской области взрывотехники обезвредили авиационную ракету Х-101 , которая не взорвалась после падения. Ее нашли недалеко от одной из деревень.