Возле села на Николаевщине упала и не разорвалась российская авиабомба ФАБ-500
Недавно жители Первомайской общины Николаевского района обнаружили вблизи одного из сел российскую авиабомбу ФАБ-500. Смертоносный фугасный снаряд ликвидировали пиротехники
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области, передает RegioNews.
Специалисты осторожно удалили вражеский ФАБ-500 с помощью манипулятора и транспортировали.
"В дальнейшем он уничтожен путем контролируемого подрыва", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Сумской области взрывотехники обезвредили авиационную ракету Х-101 , которая не взорвалась после падения. Ее нашли недалеко от одной из деревень.
В Сумах взрывотехники обезвредили вражеский дрон, упавший в городеВсе новости »
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