Россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру Днепропетровщины: пострадали работники
Из-за утренних обстрелов железнодорожной инфраструктуры Днепропетровщины ранения получили двое железнодорожников. Оккупанты атаковали здание и подвижной состав
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает RegioNews.
"В результате обстрелов получили ранения двое железнодорожников. Один госпитализирован, другому — оказали медицинскую помощь на месте. Также повреждены здания и подвижной состав", — говорится в сообщении.
Напомним, утром 21 января российская армия атаковала Днепр. В городе гремели взрывы, есть разрушения инфраструктуры.
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