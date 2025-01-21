Оккупанты ударили по Запорожской области из авиации и РСЗО: ранен гражданский

фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки, 20 января, российские оккупационные войска нанесли 413 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов пострадал мирный житель, разрушена и повреждена гражданская инфраструктура

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, за сутки оккупанты разрушили по меньшей мере 10 жилых домов и объектов инфраструктуры.

"49-летний мужчина ранен в результате российской атаки по Васильевскому району", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 21 января российская армия атаковала Днепр. В городе гремели взрывы, есть разрушение инфраструктуры.

Также сообщалось, что вчера российские оккупанты атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов шесть мирных жителей получили ранения.