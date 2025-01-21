20:15  20 января
В Полтаве конфискуют квартиру стоимостью 2 млн грн, записанную на мать чиновника областного ТЦК
03:05  21 января
Избиение ученика 8-го класса в лицее на Ровенщине: мать ребенка претензий к учителю не имеет
03:50  21 января
Убийство в Киеве: будут судить мужчину, который травил жену ради имущества и машины
UA | RU
UA | RU
21 января 2025, 09:29

Оккупанты ударили по Запорожской области из авиации и РСЗО: ранен гражданский

21 января 2025, 09:29
Читайте також українською мовою
фото: Запорожская ОВА
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки, 20 января, российские оккупационные войска нанесли 413 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов пострадал мирный житель, разрушена и повреждена гражданская инфраструктура

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, за сутки оккупанты разрушили по меньшей мере 10 жилых домов и объектов инфраструктуры.

"49-летний мужчина ранен в результате российской атаки по Васильевскому району", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 21 января российская армия атаковала Днепр. В городе гремели взрывы, есть разрушение инфраструктуры.

Также сообщалось, что вчера российские оккупанты атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов шесть мирных жителей получили ранения.

война обстрелы оккупанты Запорожская область Запорожская ОВА Федоров Иван Сергеевич пострадавший
Россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру Днепропетровщины: пострадали работники
21 января 2025, 08:58
В Николаевской области уничтожили 8 "шахедов", — ОВА
21 января 2025, 08:36
В Харьковской области мужчина подорвался на боеприпасе
21 января 2025, 00:07
Все новости »
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
Разбогател во время войны более чем на $1 млн: задержали главного психиатра ВСУ
21 января 2025, 10:40
Ночью ПВО сбила 72 российских "шахеда" и БпЛА-имитаторы
21 января 2025, 09:45
Россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру Днепропетровщины: пострадали работники
21 января 2025, 08:58
В Николаевской области уничтожили 8 "шахедов", — ОВА
21 января 2025, 08:36
Из-за российских обстрелов ранены 6 жителей Херсонщины
21 января 2025, 08:21
Россияне ударили по Днепру: есть разрушения
21 января 2025, 08:10
Украинский FPV-дрон уничтожил российскую пушку Д-30 в Сумской области
21 января 2025, 08:05
ВСУ получили на вооружение десятки новых образцов пистолетов, пулеметов и гранатометов
21 января 2025, 07:40
В Черном море заметили российский корабль с крылатыми ракетами "Калибр"
21 января 2025, 07:30
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Каким будет курс доллара в 2025 году
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Все публикации »
Игорь Петренко
Юрий Богданов
Вадим Денисенко
Все блоги »