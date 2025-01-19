Ракетная атака на Запорожье: из-под завалов достали тело человека, количество пострадавших выросло
Количество пострадавших в результате утреннего ракетного удара по Запорожье 18 января возросло до 12. Из-под завалов спасатели деблокировали тело 63-летнего мужчины, еще один человек считается пропавшим без вести
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Он добавил, что по состоянию на 23:30 18 января за помощью к врачам обратились 12 жителей Запорожья.
"К сожалению, один человек погиб и еще один, мужчина 27-ми лет, до сих пор считается пропавшим без вести", – говорится в сообщении.
Напомним, утром 18 января россияне нанесли два ракетных удара по одному из районов Запорожья. оккупанты попали по промышленному объекту. Ранее сообщалось о 10 раненых.
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