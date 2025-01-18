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В субботу, 18 января, в 06:00 оккупанты нанесли два ракетных удара по одному из районов Запорожья

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции и главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

На территории промышленного объекта возникли пожары, повреждены жилые дома и транспортные средства.

В результате обстрела 10 человек получили ранения разной степени тяжести. Двум пострадавшим медики оказали помощь на месте ракетного удара. 8 человек госпитализированы – им от 28 до 69 лет. 48-летняя женщина находится в тяжелом состоянии.

Еще два человека считаются пропавшими без вести.

На местах попаданий работают полицейские, спасатели и муниципальные профильные службы.

Напомним, в ночь на 18 января РФ нанесла комбинированный удар по Украине. Оккупанты выпустили четыре ракеты "Искандер-М"/KN-23 и 39 беспилотников. Силы ПВО сбили две баллистические ракеты и 24 дрона.