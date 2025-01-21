Ракетний удар по Запоріжжю: рятувальники шукають зниклого безвісти 27-річного чоловіка

фото: ДСНС України у Запорізькій області

У Запоріжжі вже четверту добу продовжуються пошукові роботи на місці російського ракетного удару 18 січня

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"18 січня росіяни поцілили по середмістю Запоріжжя. 12 людей поранені, один — загинув. Одна жінка й досі знаходиться під наглядом лікарів — її стан стабільний, прогноз сприятливий", — йдеться у повідомленні.

За наявними даними, ще одна людина — чоловік 27 років — вважається зниклим безвісти. Пошукові роботи продовжуються.

Нагадаємо, вранці 18 січня росіяни завдали два ракетні удари по одному з районів Запоріжжя. Окупанти поцілили по промисловому обʼєкту.

До кінця доби кількість постраждалих зросла до 12. З-під завалів рятувальники деблокували тіло 63-річного чоловіка, ще одна людина вважалася зниклою безвісти.