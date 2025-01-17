В Запорожье "ювелирные инвесторы" обманули украинцев почти на 10 млн грн

фото: Офіс генерального прокурора

В Запорожье мошенники под видом "инвестиционной деятельности" в ювелирной сфере завладели денежными средствами клиентов на сумму 9,5 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба Офиса прокурора Украины (ОПУ), передает RegioNews.

Как сообщили в ОПУ, житель Запорожья образовал и возглавил организованную группу, в состав которой привлек четырех своих знакомых.

Во время своей противоправной деятельности злоумышленники привлекали местных жителей к якобы "инвестированию в хозяйственную деятельность" известной в Запорожье ювелирной корпорации. При этом они не намеревались возвращать их денежные взносы.

Из-за выгодности такой инвестиции клиентам сначала действительно платились какие-то проценты, но со временем такие выплаты прекратились.

По информации ОПУ, с октября 2014 года по январь 2019 года под видом так называемой "инвестиционной деятельности" мошенники завладели денежными взносами граждан более чем на 9,5 млн грн.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

Напомним, участники организованной преступной группы, создавшие на временно оккупированной территории Донецкой области так называемый "call-центр", выманили у "клиентов" 3 млн. грн.