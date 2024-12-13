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13 декабря 2024, 17:08

В Броварах задержали мошенницу, которая обманывала людей под видом работницы энергокомпании

13 декабря 2024, 17:08
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фото: te.20minut.ua
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Правоохранители разоблачили жительницу Броваров, которая под видом работницы энергокомпании обманула людей на сумму почти 740 тысяч гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киевской области.

В полиции рассказали, что женщина действительно была работницей энергокомпании, однако на момент совершения преступлений там уже не работала. Она, начиная с 2019 года, предлагала жителям Броварского района платные услуги по подключению электроэнергии и установке счетчика. После получения денег 41-летняя фигурантка выбранные услуги своим заказчикам не предоставляла.

В общей сложности женщину подозревают в причастности к около 30 преступных фактов, в результате чего злоумышленница завладела деньгами почти в 740 тысяч гривен. Ей сообщили о подозрении в мошенничестве.

Напомним, ранее правоохранители в Киеве задержали преступную группу, которая совершала ограбление квартир пожилых киевлян под видом работников газовой службы.

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