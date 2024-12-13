В Броварах задержали мошенницу, которая обманывала людей под видом работницы энергокомпании
Правоохранители разоблачили жительницу Броваров, которая под видом работницы энергокомпании обманула людей на сумму почти 740 тысяч гривен
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киевской области.
В полиции рассказали, что женщина действительно была работницей энергокомпании, однако на момент совершения преступлений там уже не работала. Она, начиная с 2019 года, предлагала жителям Броварского района платные услуги по подключению электроэнергии и установке счетчика. После получения денег 41-летняя фигурантка выбранные услуги своим заказчикам не предоставляла.
В общей сложности женщину подозревают в причастности к около 30 преступных фактов, в результате чего злоумышленница завладела деньгами почти в 740 тысяч гривен. Ей сообщили о подозрении в мошенничестве.
Напомним, ранее правоохранители в Киеве задержали преступную группу, которая совершала ограбление квартир пожилых киевлян под видом работников газовой службы.