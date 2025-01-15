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15 января 2025, 09:11

Мошенник из Сум выманил миллионы гривен у волонтеров, выдавая себя за военного

15 января 2025, 09:11
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фото: прокуратура
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Правоохранители сообщили о подозрении в мошенничестве 24-летнему жителю Сум, выдававшему себя за военного

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прокуратуру Сумской области.

В ведомстве подчеркнули, что подозреваемый убедил главу общественной организации в своей принадлежности к силам спецназначения.

"В течение длительного времени он рассказывал волонтерам выдуманные истории о выполнении его подразделением сверхважных задач в зоне проведения активных боевых действий, поэтому просил помочь", - рассказали в прокуратуре.

Таким образом, он получил от волонтеров под предлогом приобретения средств защиты, амуниции и т.п. 1,8 млн грн. Также правоохранители выяснили, что в течение 2023 года общественная организация перечислила на счета псевдовоенного якобы для нужд его подразделения 2 млн. 568 тыс. грн. В общей сложности было совершено более 160 транзакций.

В прокуратуре добавили, что молодой человек уже ранее получил подозрение, поскольку продал 9 автомобилей полученных на себя общественной организации.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили во Львовской области 3 благотворительных фонда, которые обеспечили ввоз в Украину более 700 авто без уплаты таможенных платежей.

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