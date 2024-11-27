В Киеве задержали серийного мошенника, который обманывал кассиров и фармацевтов

фото: biz.today.ua

Правоохранители разоблачили серийного мошенника, который под предлогом обмена денег обманывал фармацевтов и кассиров столичных магазинов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

Как отмечается в сообщении, мужчина заходил в аптеки и магазины в Святошинском районе Киева и просил обменять ему наличные деньги. Он предлагал купюры по 100 гривен обменять на купюры номиналом в 1000 гривен. Во время обмена мошенник мастерски прятал часть банкнот и отдавал доверчивым продавцам неполную сумму, после чего покидал помещение.

Таким образом, по данным полиции, ему удалось получить более 14 тысяч гривен.

Правоохранители задержали мошенника. Им оказался 45-летний уроженец Донецкой области, ранее судимый за аналогичные преступления.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

В полиции обнародовали фото злоумышленника и призвали людей, также пострадавших от его мошенничества обращаться в Святошинское управление полиции по номеру +380 98 964 7403 или звоните на спецлинию 102.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители завершили досудебное расследование мошенницы на Тернопольщине, которая выманивала деньги у военного с помощью вымышленных историй