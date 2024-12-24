Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Участники организованной преступной группы, создавшие на временно оккупированной территории Донецкой области так называемый "call-центр" и выманивавшие деньги у "клиентов", предстанут перед судом

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По информации прокуратуры, злоумышленники организовали мошеннический call-центр, с помощью которого выманивали деньги у потерпевших по телефонным звонкам.

В частности, мошенники представлялись сотрудниками служб безопасности банков и финансово-кредитных учреждений. Они использовали такую ​​схему как "вишинг" – телефонное мошенничество с выманиванием банковских реквизитов банковских карт или другой конфиденциальной информации, а также принуждениями к переводу средств.

При разговоре с "клиентами" мошенники сообщали пр. какие-то "подозрительные финансовые операции" на банковских карточках потерпевших.

После этого под предлогом "квалифицированной помощи" злоумышленники получали полный доступ к онлайн-банкингу потерпевших. Далее средства перечислялись на счета посторонних лиц (так называемых "дропов"), а затем превратились в наличные деньги.

Правоохранители установили 24 потерпевших, которым нанесен ущерб на общую сумму не менее 3 млн гривен. Все жертвы финансовых махинаций граждане Украины.

Прокуроры Днепропетровской области уже направили в суд обвинительный акт в отношении соорганизатора и двух участников организованной группы по факту мошенничества.

Напомним, Бюро экономической безопасности Украины разоблачило сеть колл-центров в Чернигове и Киеве, через которые обманули украинцев более чем на 100 миллионов гривен