Зеленский назвал количество дронов и авиабомб, которые РФ выпустила по Украине за неделю

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Российские оккупанты на этой неделе нанесли по позициям Сил обороны и населенным пунктам Украины удары с применением почти 700 авиационных бомб и более 600 ударных дронов

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Он подчеркнул, что война продолжается только благодаря способности российской армии таким образом терроризировать Украину и использовать свое превосходство в небе. Поэтому, по его словам, важно, чтобы партнеры все же реализовали уже заключенные с Украиной договоренности.

Президент напомнил, что решения саммита НАТО в Вашингтоне, а также решения, принятые на встречах в формате Рамштайн по противовоздушной обороне для Украины, до сих пор не реализованы полностью.

Мы говорили с партнерами и, в частности, с Соединенными Штатами, о возможности предоставления Украине лицензий на производство систем ПВО и ракет для них. В этом нет ничего невозможного, и это только усугубит наши общие возможности гарантировать безопасность. Это именно такая сила, благодаря которой возможен продолжительный мир, – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Россию можно только принудить к миру, ведь свои войны она не останавливает по желанию. Частью такого принуждения, по словам Зеленского, должно быть достаточное количество и качество ПВО.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные сегодня, 12 января, нанесли удар по пункту управления 2 гвардейской общевойсковой армии России в городе Новогродовка Донецкой области.