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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В легковушке ехали пять человек. От полученных травм 47-летняя женщина скончалась на месте.

Четыре человека получили ранения. Это двое мужчин 46 и 60 лет и две женщины 49 и 52 лет. Все они сейчас в больнице. Один из мужчин находится в крайне тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, российские войска в пятницу, 10 января, атаковали Запорожье "шахедами". Пострадали два человека.