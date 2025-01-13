Войска РФ ударили по домам и оздоровительному детскому центру в Сумах: возникли пожары
В воскресенье вечером, 12 января, оккупационные войска РФ атаковали жилищный сектор и оздоровительный детский центр в Сумах. На местах "прилетов" начались пожары
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Сумской области.
По предварительным данным, в результате вражеских обстрелов никто не пострадал.
"Очаги горения ликвидированы. Территории, по которым наносились удары, обследованы", - говорится в сообщении.
Напомним, 12 января в Сумской области россияне атаковали дроном пассажирский автобус. Пострадали две женщины.
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