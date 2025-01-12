На Сумщине россияне атаковали дроном пассажирский автобус, есть раненые

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру .

Обстрел произошел сегодня, после 15 часов. Автобус, который дроном атаковали российские оккупанты, двигался по территории Миропольской общины Сумского района.

В результате атаки оккупантов ранения получили две пассажирки автобуса в возрасте 42 и 30 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате российской дроновой атаки 12 января в Херсоне пострадали два человека.

Часть Херсона осталась без света и тепла после очередных обстрелов со стороны российских военных. В результате российского удара повреждены электросети.