На Сумщине россияне атаковали дроном пассажирский автобус, есть раненые
В Сумской области российские военные атаковали беспилотником рейсовый автобус
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру .
Обстрел произошел сегодня, после 15 часов. Автобус, который дроном атаковали российские оккупанты, двигался по территории Миропольской общины Сумского района.
В результате атаки оккупантов ранения получили две пассажирки автобуса в возрасте 42 и 30 лет.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате российской дроновой атаки 12 января в Херсоне пострадали два человека.
Часть Херсона осталась без света и тепла после очередных обстрелов со стороны российских военных. В результате российского удара повреждены электросети.
После обстрела часть Херсона осталась без электроснабженияВсе новости »
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