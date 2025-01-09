фото: ГСЧС

Число пострадавших в результате авиационного удара по Запорожью, который россияне совершили днем 8 января, возросло до 122 человек

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров и прессслужба Нацполиции, передает RegioNews.

"К сожалению, даже через сутки растет количество пострадавших из-за российской атаки на Запорожье", - написал Федоров.

По состоянию на вечер 9 января за медицинской помощью обратилось 122 человека.

В полиции добавили, что среди травмированных один ребенок. Также известно о 13 погибших в результате авиаудара.

Напомним, 8 января днем российские войска ударили авиабомбой по промышленной инфраструктуре Запорожья.

Момент атаки россиян на город попал на видео.

9 января в Запорожской области объявили Днем траура по погибшим в результате вчерашней атаки России.