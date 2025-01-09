Авіаудар по Запоріжжю: уточнені дані про постраждалих
Кількість постраждалих внаслідок авіаційного удару по Запоріжжю, який росіяни здійснили вдень 8 січня, зросла до 122 людей
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров та пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.
"На жаль, навіть через добу, зростає кількість постраждалих через російську атаку на Запоріжжя", - написав Федоров.
Станом на вечір 9 січня за медичною допомогою звернулось 122 людини.
У поліції додали, що серед травмованих одна дитина. Також відомо про 13 загиблих внаслідок авіаудару.
Нагадаємо, 8 січня вдень російські війська вдарили авіабомбою по промисловій інфраструктурі Запоріжжя.
Момент атаки росіян на місто потрапив на відео.
9 січня у Запорізькій області оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої атаки Росії.