13:20  09 січня
На Чернігівщині тривають пошуки хлопчика, який провалився під лід разом з дідусем
18:05  09 січня
У Києві біля залізничного вокзалу прорвало трубу з гарячою водою
12:10  09 січня
На Львівщині Mazda зіткнулася з вантажівкою: загинув чоловік, постраждали два чотирирічні хлопчики
UA | RU
UA | RU
09 січня 2025, 19:52

Авіаудар по Запоріжжю: уточнені дані про постраждалих

09 січня 2025, 19:52
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Кількість постраждалих внаслідок авіаційного удару по Запоріжжю, який росіяни здійснили вдень 8 січня, зросла до 122 людей

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров та пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

"На жаль, навіть через добу, зростає кількість постраждалих через російську атаку на Запоріжжя", - написав Федоров.

Станом на вечір 9 січня за медичною допомогою звернулось 122 людини.

У поліції додали, що серед травмованих одна дитина. Також відомо про 13 загиблих внаслідок авіаудару.

Нагадаємо, 8 січня вдень російські війська вдарили авіабомбою по промисловій інфраструктурі Запоріжжя.

Момент атаки росіян на місто потрапив на відео.

9 січня у Запорізькій області оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої атаки Росії.

війна обстріл Запоріжжя авіаудар Федоров Іван Сергійович
Росіяни вдарили по Харкову дронами "Молнія"
09 січня 2025, 16:47
На Запоріжжі 9 січня оголосили Днем жалоби
09 січня 2025, 10:25
Авіаудар по Запоріжжю: кількість поранених збільшилась до 113
09 січня 2025, 08:35
Всі новини »
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
Посадовець Міноборони закупив неякісну форму та бронежилети у фірми вихідця із РФ, — Слідство.Інфо
09 січня 2025, 20:37
Контрабандисти з Буковини, які у цистернах везли до Румунії сигарети, отримали мільйонні штрафи
09 січня 2025, 20:25
На Київщині врятували кота, який шість днів був зачинений у квартирі: його хазяїна затримав ТЦК
09 січня 2025, 19:36
Депутатка зі "Слуги народу" Кормишкіна отримала нову підозру
09 січня 2025, 19:03
Суд не став брати під варту підозрюваного в убивстві чоловіка в сумському ТЦК
09 січня 2025, 18:46
Харківська юристка заявила про напад на неї співробітника ТЦК: у поліції відреагували
09 січня 2025, 18:23
У Києві біля залізничного вокзалу прорвало трубу з гарячою водою
09 січня 2025, 18:05
В Білгород-Дністровському біля держустанови стався вибух
09 січня 2025, 17:40
Нацбезпека США і Панама: чи повторить Трамп операції минулих років?
09 січня 2025, 17:18
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
В Києві все буде "Благоустрій"
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Всі публікації »
Юрій Луценко
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »