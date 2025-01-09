фото: ДСНС

Кількість постраждалих внаслідок авіаційного удару по Запоріжжю, який росіяни здійснили вдень 8 січня, зросла до 122 людей

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров та пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

"На жаль, навіть через добу, зростає кількість постраждалих через російську атаку на Запоріжжя", - написав Федоров.

Станом на вечір 9 січня за медичною допомогою звернулось 122 людини.

У поліції додали, що серед травмованих одна дитина. Також відомо про 13 загиблих внаслідок авіаудару.

Нагадаємо, 8 січня вдень російські війська вдарили авіабомбою по промисловій інфраструктурі Запоріжжя.

Момент атаки росіян на місто потрапив на відео.

9 січня у Запорізькій області оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої атаки Росії.