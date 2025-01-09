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09 января 2025, 08:35

Авиаудар по Запорожью: количество раненых увеличилось до 113

09 января 2025, 08:35
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фото: Запорожская ОВА
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Число пострадавших из-за ударов ФАБами по средам Запорожья 8 января возросло до 113. В результате террористической атаки России погибли 13 гражданских

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По имеющимся данным, в больницы города госпитализировали 59 человек, из них 10 – в тяжелом состоянии.

"113 раненых, 10 из них в тяжелом состоянии - таковы последствия вчерашней атаки россиян на Запорожье. Тринадцать человек погибли. Медицинская помощь оказана 113 пострадавшим, в том числе 13-летнему ребенку", - сообщил Иван Федоров.

Он добавил, что из-за обстрела россиянами Степногорска два человека погибли и двое ранены. За сутки оккупанты обстреляли 333 раза 12 населенных пунктов Запорожской области. В частности, враг совершил девять авиационных ударов по Запорожью, Степногорску, Темировке и Малиновке. Поступило 56 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним, 8 января около 15:40 россияне ударили по промышленной инфраструктуре Запорожья.

Момент атаки россиян на город попал на видеорегистратор.

РФ война погибшие оккупанты Запорожье пострадавшие авиаудар Федоров Иван Сергеевич
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