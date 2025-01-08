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Четверг, 9 января, в Запорожье объявили День траура по погибшим в результате сегодняшней вражеской атаки

Об этом сообщает секретарь Запорожского городского совета и исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко, передает RegioNews.

Известно, что в результате обстрела погибли 13 человек.

Получили ранения не менее 18 человек.

Спасательная операция продолжается.

Момент атаки россиян на город попал на видеорегистратор.

Напомним, около 15:40 россияне ударили по промышленной инфраструктуре Запорожья. Ранее сообщалось об одном погибшем и 30 пострадавших.