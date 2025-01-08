В Запорожье количество погибших возросло до 13: видео момента удара
Четверг, 9 января, в Запорожье объявили День траура по погибшим в результате сегодняшней вражеской атаки
Об этом сообщает секретарь Запорожского городского совета и исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко, передает RegioNews.
Известно, что в результате обстрела погибли 13 человек.
Получили ранения не менее 18 человек.
Спасательная операция продолжается.
Момент атаки россиян на город попал на видеорегистратор.
Напомним, около 15:40 россияне ударили по промышленной инфраструктуре Запорожья. Ранее сообщалось об одном погибшем и 30 пострадавших.
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
Зеленский отреагировал на удар КАБами по Запорожью: нужно давление на Россию за террор
08 января 2025, 18:17Почему Трампа нужно воспринимать серьезно, а не буквально
08 января 2025, 17:30Атака россиян по Запорожью: известно о 30 пострадавших
08 января 2025, 17:13Остановилось сердце: на горнолыжном курорте Львовщины скончался 12-летний мальчик
08 января 2025, 16:45Удар по Запорожью: количество раненых выросло
08 января 2025, 16:33В Запорожье раздаются взрывы: город под обстрелом
08 января 2025, 16:20Трагедия на реке Снов: спасатели обнаружили тело пенсионера, поиски 7-летнего ребенка продолжаются
08 января 2025, 16:10Россияне ударили по промышленной инфраструктуре Запорожья: есть жертвы
08 января 2025, 16:03Российские войска накрыли Покровск из артиллерии и РСЗО: ранены 3 человека
08 января 2025, 15:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
Все блоги »