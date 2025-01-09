иллюстративное фото: прокуратура

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

Один из дронов попал по гражданскому предприятию в Немышлянском районе города. Повреждено одно здание, в соседнем выбиты стекла, пожара нет.

К медикам с острой реакцией на стресс обратился один человек. В госпитализации он не нуждается.

Другой удар дроном "Молния" произошел по частному сектору Немышлянского района. По предварительной информации, раненых и погибших нет. Пострадал один частный автомобиль. Место прилета обследуют специалисты.

Напомним, 9 января в 11:00 российские военные выпустили по Херсону три управляемых авиабомбы. Пострадали девять человек.