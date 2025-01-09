Россияне ударили по Харькову дронами "Молния"
Днем 9 января российские военные ударили по Харькову беспилотниками типа "Молния"
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.
Один из дронов попал по гражданскому предприятию в Немышлянском районе города. Повреждено одно здание, в соседнем выбиты стекла, пожара нет.
К медикам с острой реакцией на стресс обратился один человек. В госпитализации он не нуждается.
Другой удар дроном "Молния" произошел по частному сектору Немышлянского района. По предварительной информации, раненых и погибших нет. Пострадал один частный автомобиль. Место прилета обследуют специалисты.
Напомним, 9 января в 11:00 российские военные выпустили по Херсону три управляемых авиабомбы. Пострадали девять человек.
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