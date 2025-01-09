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09 января 2025, 09:32

Россияне убили 3 и ранили 10 жителей Херсонщины

09 января 2025, 09:32
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иллюстративное фото: Нацполиция
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За прошедшие сутки, 8 января, российские войска атаковали около 40 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов погибли трое гражданских, 10 мирных жителей получили ранения

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались: Херсон, Антоновка, Приднепровское, Молодежное, Садовое, Приозерное, Надднепрянское, Белозерка, Томина Балка, Надеждовка, Станислав, Софиевка, Широкая Балка, Берислав, Новоберислав, Дудчаны, Золотая Балка, Сухой Ставок, Тягинка, Львово, Веселое, Николаевка, Инженерное, Никольское, Ивановка, Качкаровка, Ольговка, Новотягинка, Бургунка, Понятовка, Монастырское, Осокоровка, Кизомис, Токаревка, Саблуковка, Змиевка, Красный Маяк, Казацкое, Отрадокаменка и Камышаны.

"Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 10 — получили ранения", — говорится в сообщении.

Захватчики били по жилым кварталам — оккупанты повредили две многоэтажки и четыре частных дома. Также россияне изуродовали хозяйственное сооружение, сельхозтехнику и частные автомобили.

Напомним, количество пострадавших из-за ударов ФАБами по средам Запорожья 8 января возросло до 113. В результате террористической атаки России погибли 13 гражданских.

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