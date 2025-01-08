иллюстративное фото: ГСЧС

В среду, 8 января, россияне по меньшей мере пять раз ударили по прифронтовому поселку Степногорск Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Один из ударов пришелся в здание поселкового совета. Другой – в жилой дом.

Под завалами дома оказались четыре человека. Двоих из них спасли, еще двое остаются под завалами.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, 8 января около 15:40 россияне ударили по промышленной инфраструктуре Запорожья. Момент атаки россиян на город попал на видеорегистратор.

В результате удара управляемыми авиабомбами по городу погибли 13 человек, еще 33 получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиаудар по Запорожью.