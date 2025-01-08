Россияне нанесли пять ударов по Степногорску на Запорожье: люди оказались под завалами
В среду, 8 января, россияне по меньшей мере пять раз ударили по прифронтовому поселку Степногорск Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Один из ударов пришелся в здание поселкового совета. Другой – в жилой дом.
Под завалами дома оказались четыре человека. Двоих из них спасли, еще двое остаются под завалами.
Поисково-спасательная операция продолжается.
Напомним, 8 января около 15:40 россияне ударили по промышленной инфраструктуре Запорожья. Момент атаки россиян на город попал на видеорегистратор.
В результате удара управляемыми авиабомбами по городу погибли 13 человек, еще 33 получили ранения.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиаудар по Запорожью.
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
В Киеве все будет "Благоустрий"
08 января 2025, 20:35Удар авиабомбами по Запорожью: количество пострадавших снова увеличилось
08 января 2025, 20:09В Полтаве поезд едва не наехал на мужчину
08 января 2025, 19:43В Хмельницком двое мужчин провалились под лед
08 января 2025, 19:20ВСУ поразили командный пункт российской армии в Донецкой области
08 января 2025, 18:47Новый государственный праздник: в Украине ввели День армейской авиации ВСУ
08 января 2025, 18:32Зеленский отреагировал на удар КАБами по Запорожью: нужно давление на Россию за террор
08 января 2025, 18:17В Запорожье количество погибших возросло до 13: видео момента удара
08 января 2025, 17:50Почему Трампа нужно воспринимать серьезно, а не буквально
08 января 2025, 17:30
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
В Киеве все будет "Благоустрий"
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Все блоги »