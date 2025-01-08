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08 января 2025, 21:14

Россияне нанесли пять ударов по Степногорску на Запорожье: люди оказались под завалами

08 января 2025, 21:14
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иллюстративное фото: ГСЧС
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В среду, 8 января, россияне по меньшей мере пять раз ударили по прифронтовому поселку Степногорск Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Один из ударов пришелся в здание поселкового совета. Другой – в жилой дом.

Под завалами дома оказались четыре человека. Двоих из них спасли, еще двое остаются под завалами.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, 8 января около 15:40 россияне ударили по промышленной инфраструктуре Запорожья. Момент атаки россиян на город попал на видеорегистратор.

В результате удара управляемыми авиабомбами по городу погибли 13 человек, еще 33 получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиаудар по Запорожью.

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