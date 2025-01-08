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08 января 2025, 22:14

В Запорожской области оккупанты атаковали с дрона автомобиль спасателей

08 января 2025, 22:14
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Российские оккупанты атаковали дроном спасательный автомобиль в Гуляйполе Запорожской области

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Захватчики совершили атаку по автоцистерне ГСЧС при подвозе воды населению.

К счастью, личный состав не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения.

Напомним, 8 января около 15:40 россияне ударили по промышленной инфраструктуре Запорожья. Погибли 13 человек, еще 29 получили ранения.

Момент атаки россиян на город попал на видеорегистратор.

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