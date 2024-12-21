Удар "Шахеда" по многоэтажке в Запорожье: количество пострадавших выросло
Количество пострадавших в результате дроновой атаки по Запорожью вечером, декабря выросло до четырех
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Известно, что 12-летний мальчик и три женщины получили ранения в результате вражеской атаки на Запорожье.
После вчерашней вражеской атаки по Запорожью в больнице остается мальчик с осколочным ранением ноги. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.
Трем женщинам врачи оказали помощь, от госпитализации отказались.
Федоров также добавил, что захватчики обстреляли Васильковский и Пологовский районы региона.
Напомним, вечером, 20 декабря, российские оккупационные войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Один из "шахедов" попал по многоэтажке.
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