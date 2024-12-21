Удар "Шахеда" по многоэтажке в Запорожье: количество пострадавших выросло

фото: Запорожская ОВА

Количество пострадавших в результате дроновой атаки по Запорожью вечером, декабря выросло до четырех

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Известно, что 12-летний мальчик и три женщины получили ранения в результате вражеской атаки на Запорожье.

После вчерашней вражеской атаки по Запорожью в больнице остается мальчик с осколочным ранением ноги. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

Трем женщинам врачи оказали помощь, от госпитализации отказались.

Федоров также добавил, что захватчики обстреляли Васильковский и Пологовский районы региона.

Напомним, вечером, 20 декабря, российские оккупационные войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Один из "шахедов" попал по многоэтажке.