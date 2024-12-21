фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Российские войска запустили по Украине в ночь на 21 декабря 113 дронов. Также враг нанес удар ракетой С-400.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Ракета была запущена из временно оккупированной Донецкой области в направлении Полтавской области. А 113 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников других типов запускались по направлениям Брянска, Миллерова, Орла, Курска, Приморско-Ахтарска и Бердянска.

По состоянию на утро военные подтверждают избиение 57 беспилотников. ПВО работало в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Еще 56 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены.

Напомним, вечером, 20 декабря, российские оккупационные войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Один из "шахедов" попал по многоэтажке. Пострадали женщина и ребенок.