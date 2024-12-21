15:15  20 декабря
Украинцы смогут получить онлайн-направление на ВВК через Резерв+ без посещения ТЦК
01:30  20 декабря
Исторический бой Усик – Фьюри: когда и где смотреть
02:24  20 декабря
Двое пограничников на Закарпатье во время патрулирования сбежали из Украины
UA | RU
UA | RU
21 декабря 2024, 09:29

Россияне запустили по Украине более сотни дронов — результаты работы ПВО

21 декабря 2024, 09:29
Читайте також українською мовою
фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

Российские войска запустили по Украине в ночь на 21 декабря 113 дронов. Также враг нанес удар ракетой С-400.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Ракета была запущена из временно оккупированной Донецкой области в направлении Полтавской области. А 113 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников других типов запускались по направлениям Брянска, Миллерова, Орла, Курска, Приморско-Ахтарска и Бердянска.

По состоянию на утро военные подтверждают избиение 57 беспилотников. ПВО работало в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Еще 56 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены.

Напомним, вечером, 20 декабря, российские оккупационные войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Один из "шахедов" попал по многоэтажке. Пострадали женщина и ребенок.

война дрон ПВО шахед Воздушные силы
Россияне ударили "шахедом" по многоэтажке в Запорожье: ранены 12-летний мальчик и женщина
20 декабря 2024, 21:56
Оккупанты атаковали дроном Антоновку под Херсоном: погиб мужчина
20 декабря 2024, 21:16
В Киевской области российские "шахеды" полностью уничтожили склад с продукцией "Сільпо"
20 декабря 2024, 20:43
Все новости »
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
Житель Киева получил тюремный срок за кражу трех банок икры из магазина
21 декабря 2024, 03:47
Валерий Залужный опубликовал книгу "Моя война"
20 декабря 2024, 22:45
Россияне ударили "шахедом" по многоэтажке в Запорожье: ранены 12-летний мальчик и женщина
20 декабря 2024, 21:56
Оккупанты атаковали дроном Антоновку под Херсоном: погиб мужчина
20 декабря 2024, 21:16
В Киевской области российские "шахеды" полностью уничтожили склад с продукцией "Сільпо"
20 декабря 2024, 20:43
Зеленский согласовал назначение более 30 новых украинских послов
20 декабря 2024, 20:15
Под Волчанском украинские бойцы уничтожили укрытия и зенитную установку россиян
20 декабря 2024, 19:44
Глава ОВА опроверг российский фейк о принудительной эвакуации из Херсона
20 декабря 2024, 19:10
Чрезвычайники потушили масштабный пожар на Киевщине, вызванный атакой российских дронов
20 декабря 2024, 18:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Все публикации »
Вадим Денисенко
Алексей Голобуцкий
Алексей Кущ
Все блоги »