Оккупанты ударили дроном по Антоновке под Херсоном: погиб мужчина

фото: Херсонская ГВА

В пятницу, 20 декабря, российские оккупанты атаковали беспилотником поселок Антоновка Херсонского района. В результате вражеского удара погиб местный житель

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает RegioNews.

"В результате очередной атаки вражеского беспилотника на Антоновку травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина. Он стал третьей за сегодня жертвой российских террористов. Соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в сообщении.

Напомним, ночью и утром 20 декабря оккупационные войска РФ нанесли массированные удары по Херсону. В результате атаки два человека погибли, еще 10 гражданских получили ранения.

Также сообщалось, что ВСУ ликвидировали вражеские диверсионно-разведывательные группы, которые ночью прорывались в направлении Херсона.