Удар "Шахеда" по багатоповерхівці у Запоріжжі: кількість постраждалих зросла

фото: Запорізька ОВА

Кількість постраждалих внаслідок дронової атаки по Запоріжжю ввечері, грудня зросла до чотирьох

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Відомо, що 12-річний хлопчик та троє жінок отримали поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

Після учорашньої ворожої атаки по Запоріжжю в лікарні залишається хлопчик із осколковим пораненням ноги. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Трьом жінкам лікарі надали допомогу, від госпіталізації вони відмовились.

Федоров також додав, що загарбники обстріляли Васильківський та Пологівський райони регіону. У Василівському районі через російські обстріли постраждала жінка, у Пологівському - двоє чоловіків.

Нагадаємо, ввечері, 20 грудня, російські окупаційні війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Один із "шахедів" влучив по багатоповерхівці. Раніше було відомо, що постраждали жінка та дитина.