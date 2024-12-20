Россияне ударили "шахедом" по многоэтажке в Запорожье: ранены 12-летний мальчик и женщина

фото: Запорожская ОВА

В пятницу вечером, 20 декабря, российские оккупационные войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Один из "шахедов" попал по многоэтажке. Пострадали женщина и ребенок

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Он уточнил, что в результате атаки дронов на Запорожье произошел пожар. На место выехала бригада скорой помощи.

"12-летний мальчик и женщина ранены в результате вражеской атаки на Запорожье. Взрывной волной и обломками частично выбиты окна в девятиэтажке", – говорится в сообщении.

Иван Федоров показал, как выглядит жилой дом после атаки вражеского дрона.

Напомним, 20 декабря российские оккупанты ударили дронами-камикадзе по Гуляйполю на Запорожье. В результате атаки ранения получил местный житель.