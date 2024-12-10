Одного з постраждалих у Запоріжжі, якого було визнано загиблим, вдалося реанімувати
Медики змогли реанімувати одного з постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю, якого до того визнали загиблим
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Маємо обнадійливу новину: запорізькі лікарі змогли реанімувати одного з постраждалих, якого під час пошукової операції було визнано загиблим", - зазначив голова ОВА.
Федоров додав, що стан людини важкий, медики наразі надають допомогу.
Нагадаємо, російська армія завдала удару по центру Запоріжжя близько 15:00. Зруйнована приватна клініка, пошкоджені розташовані поруч будівлі. Раніше повідомлялося про трьох загиблих та 16 поранених.
Також відомо, що під завалами шукають ще вісьмох людей.
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