Одного з постраждалих у Запоріжжі, якого було визнано загиблим, вдалося реанімувати

фото: Запорізька ОВА

Медики змогли реанімувати одного з постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю, якого до того визнали загиблим

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Маємо обнадійливу новину: запорізькі лікарі змогли реанімувати одного з постраждалих, якого під час пошукової операції було визнано загиблим", - зазначив голова ОВА.

Федоров додав, що стан людини важкий, медики наразі надають допомогу.

Нагадаємо, російська армія завдала удару по центру Запоріжжя близько 15:00. Зруйнована приватна клініка, пошкоджені розташовані поруч будівлі. Раніше повідомлялося про трьох загиблих та 16 поранених.

Також відомо, що під завалами шукають ще вісьмох людей.