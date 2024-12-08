В ООН отреагировали на авиаудар по Запорожью, в результате которого погибли десять человек

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В Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) назвали недопустимым применение планерных авиабомб в густонаселенных районах после атаки российских войск на Запорожье 6 декабря

Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации, передает RegioNews.

"Атака на Запорожье наглядно показывает, почему использование оружия с большим количеством взрывчатки в населенных районах недопустимо. Такие действия неизбежно приводят к потерям среди гражданского населения и масштабным разрушениям гражданской инфраструктуры", — сообщила глава ММПЧУ Даниэль Белль.

Также в заявлении мониторинговой миссии говорится, что атака с применением планерных авиабомб в Запорожье демонстрирует опасность использования этого оружия для гражданских лиц в густонаселенных районах, что вызывает беспокойство с точки зрения международного гуманитарного права.

Напомним, в результате авиаудара по Запорожью 6 декабря погибли 10 мирных жителей – восемь сгорели заживо в своих автомобилях. По имеющимся данным, среди погибших – двое детей – ученицы Запорожской гимназии №93.

В Запорожской области 7 декабря объявили Днем траура по погибшим.