Россияне сбросили с дрона взрывчатку на жилой дом в Херсоне

фото: ГСЧС

Российские военные в ночь на 8 декабря с дрона совершили атаку по жилому дому в Херсоне.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

Как рассказали в спасательном ведомстве, в результате сброса снаряда с беспилотника в частном доме возник масштабный пожар - огонь охватил всю крышу здания.

Спасателям удалось потушить пожар.

Напомним, на Днепропетровщине в результате атаки дронов в ночь на 8 декабря пострадала женщина.