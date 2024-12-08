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08 декабря 2024, 13:04

Зеленский обнародовал данные о потерях Украины за время полномасштабной войны

08 декабря 2024, 13:04
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фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину погибли 43 тысяч украинских военных

Соответствующее заявление президента было обнародовано на его страницах в соцсетях.

"С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысяч воинов, погибших на поле боя", - отметил он.

Также президент сообщил, что зафиксировано 370 тысяч случаев оказания помощи раненым. При этом он отметил, что в украинской армии около 50% раненых возвращаются на службу. Также в эту статистику входят легкие и повторные ранения.

Президент отметил, что в Украине, в отличие от России, высокий уровень развития фронтовой медицины.

В то же время, по данным Зеленского, российские потери в войне превышают 750 тысяч человек – 198 тысяч убитыми и более 550 тысяч раненых.

Напомним, ранее избранный президент США Дональд Трамп после встречи с президентами Украины и Франции заявил, что Владимир Зеленский и Украина хотели заключить соглашение с Россией для прекращения войны.

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