В полиции показали последствия ночной дроновой атаки в Киевской области

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В результате атаки российских дронов в ночь на 8 декабря есть повреждения зданий в одном из населенных пунктов Киевской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киевской области.

В частности, как говорится в сообщении, был поврежден частный дом, два хозяйственных помещения и теплица.

Информации о пострадавших в результате дроновой атаки в Киевской области не поступало.

Напомним, в ночь на 8 декабря российские войска выпустили по Украине 74 дрона. Противовоздушная оборона работала в восьми областях.

Из-за падения обломков российского дрона получила ранение жительница Днепропетровской области.