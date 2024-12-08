В ООН відреагували на авіаудар по Запоріжжю, внаслідок якого загинули десятеро людей

фото: ДСНС

У Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) назвали неприпустимим застосування планерних авіабомб у густонаселених районах після атаки російських військ на Запоріжжя 6 грудня

Відповідна заява опублікована на сайті організації, передає RegioNews.

"Атака на Запоріжжя наочно показує, чому використання зброї з великою кількістю вибухівки у населених районах є неприпустимим. Такі дії неминуче призводять до втрат серед цивільного населення та масштабних руйнувань цивільної інфраструктури", — повідомила голова ММПЛУ Даніель Белль.

Також в заяві моніторингової місії йдеться про те, що атака із застосуванням планерних авіабомб у Запоріжжі демонструє небезпеку використання цієї зброї для цивільних осіб у густонаселених районах, що викликає занепокоєння з погляду міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, внаслідок авіаудару по Запоріжжю 6 грудня загинули 10 мирних жителів – восьмеро згоріли живцем у своїх автомобілях. За наявними даними, серед загиблих – двоє дітей – учениці Запорізької гімназії №93.

В Запорізькій області 7 грудня оголосили Днем жалоби за загиблими.