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08 грудня 2024, 14:08

В ООН відреагували на авіаудар по Запоріжжю, внаслідок якого загинули десятеро людей

08 грудня 2024, 14:08
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фото: ДСНС
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У Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) назвали неприпустимим застосування планерних авіабомб у густонаселених районах після атаки російських військ на Запоріжжя 6 грудня

Відповідна заява опублікована на сайті організації, передає RegioNews.

"Атака на Запоріжжя наочно показує, чому використання зброї з великою кількістю вибухівки у населених районах є неприпустимим. Такі дії неминуче призводять до втрат серед цивільного населення та масштабних руйнувань цивільної інфраструктури", — повідомила голова ММПЛУ Даніель Белль.

Також в заяві моніторингової місії йдеться про те, що атака із застосуванням планерних авіабомб у Запоріжжі демонструє небезпеку використання цієї зброї для цивільних осіб у густонаселених районах, що викликає занепокоєння з погляду міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, внаслідок авіаудару по Запоріжжю 6 грудня загинули 10 мирних жителів – восьмеро згоріли живцем у своїх автомобілях. За наявними даними, серед загиблих – двоє дітей – учениці Запорізької гімназії №93.

В Запорізькій області 7 грудня оголосили Днем жалоби за загиблими.

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