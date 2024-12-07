Россияне ударили ракетой по инфраструктуре Сумщины: в ОВА рассказали детали
Сегодня, 7 декабря, российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре Конотопской общины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Сумской областной военной администрации.
"На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, в результате вечернего авиаудара по Запорожью 6 декабря погибли 10 мирных жителей – восемь сгорели заживо в своих автомобилях. Также ранения получили 26 человек. В настоящее время 12 человек, среди которых трое детей, находятся в больницах города.
Сообщалось, что в Запорожской области 7 декабря объявили Днем траура по погибшим.
Количество пострадавших в результате авиационного удара по Запорожью возросло до 26, – ОВАВсе новости »
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