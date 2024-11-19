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19 ноября 2024, 19:42

В Купянске выросло количество пострадавших: прокуратура показала последствия ударов "Градами"

19 ноября 2024, 19:42
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фото: Харьковская областная прокуратура
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В результате обстрелов города Купянск на Харьковщине пострадали четыре человека. Россияне ударили по городу реактивными системами залпового огня "Град"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

В ведомстве отмечают, что враг совершил два обстрела города - около 16 часов, а затем еще раз через час.

В результате первого обстрела получили ранения две женщины в возрасте 51 и 59 лет, во время второй атаки были ранены женщина и мужчина.

Также в городе повреждены дома и хозяйственные постройки.

Напомним, ранее было известно о двух пострадавших в результате обстрелов Купянска 19 ноября.

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