В Купянске выросло количество пострадавших: прокуратура показала последствия ударов "Градами"

фото: Харьковская областная прокуратура

В результате обстрелов города Купянск на Харьковщине пострадали четыре человека. Россияне ударили по городу реактивными системами залпового огня "Град"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

В ведомстве отмечают, что враг совершил два обстрела города - около 16 часов, а затем еще раз через час.

В результате первого обстрела получили ранения две женщины в возрасте 51 и 59 лет, во время второй атаки были ранены женщина и мужчина.

Также в городе повреждены дома и хозяйственные постройки.

Напомним, ранее было известно о двух пострадавших в результате обстрелов Купянска 19 ноября.