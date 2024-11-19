фото: Сергей Лысак/Telegram

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Глава областной администрации добавил, что пострадавшая получила необходимую помощь.

Также Лысак сообщил, что в результате обстрелов в регионе есть разрушения. Повреждены 10 частных домов, 2 хозяйственные постройки, линия электропередач. Зафиксированы повреждения во дворе одной из гимназий и на территории АЗС.

Для обстрелов россияне применили артиллерию, РСЗО "Град", а также дроны-камикадзе. Под вражеским огнем оказались Никополь, Мировская, Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская общины. Также под обстрелом из артиллерии была Зеленодольская община.

Напомним, в ночь на 19 ноября российская армия нанесла удар дроном по общежитию в Глухове. Ранее сообщалось о 12 погибших, среди них один ребенок.