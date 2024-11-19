Россияне ударили из РСЗО по Купянску, есть раненые
Российские войска в течение дня, 19 ноября, неоднократно обстреливали Купянск с применением реактивных систем залпового огня.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
Глава областной администрации отметил, что в результате обстрелов разрушены частные дома, повреждены многоэтажные дома, гражданское предприятие.
Также известно, что две женщины 59 и 47 лет получили ранения.
На местах попадания работают экстренные службы.
Напомним, 19 ноября российские военные ударили по Киевскому району Харькова. Пострадали не менее 10 человек.
Громады Харьковщины получили генераторы и спецтехнику от ГерманииВсе новости »
19 ноября 2024, 17:05Число пострадавших в результате удара по Харькову возросло до 10
19 ноября 2024, 14:39Россияне ударили по Харькову: есть пострадавшие
19 ноября 2024, 13:36
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
История, которую не рассказали: почему дети должны знать о Майданах и войне
19 ноября 2024, 18:02В Николаеве депутат ОПЗЖ, имитировавший уничтожение обстрелом партии зерна, получил подозрение
19 ноября 2024, 17:42Инвалидность за 12 тыс. долларов: в Киевской области правоохранители задержали двух врачей
19 ноября 2024, 17:19Громады Харьковщины получили генераторы и спецтехнику от Германии
19 ноября 2024, 17:05Выжил только отец: в Глухове в результате удара по общежитию погибла женщина с двумя сыновьями
19 ноября 2024, 16:39В Ровенской области бус слетел с моста: водителя госпитализировали
19 ноября 2024, 16:20В Одессе произошел обвал в доме, недавно пострадавшем от обстрела
19 ноября 2024, 16:13Суд в Киеве рассмотрел апелляцию на арест подозреваемого в дезертирстве военного Сергея Гнездилова
19 ноября 2024, 15:54В Одессе из-за неосторожности ребенка со свечой произошел пожар в многоэтажке
19 ноября 2024, 15:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Все блоги »