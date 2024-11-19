10:48  19 ноября
Силы обороны поразили военный арсенал в Брянской области России, – Генштаб
02:22  19 ноября
В ГУР рассказали об иностранных деталях в "фанерных" российских дронах "Гербера"
12:50  19 ноября
Детали ДТП на Прикарпатье с маршруткой: пострадали шесть человек
UA | RU
UA | RU
19 ноября 2024, 18:01

Россияне ударили из РСЗО по Купянску, есть раненые

19 ноября 2024, 18:01
Читайте також українською мовою
фото иллюстративное: полиция
Читайте також
українською мовою

Российские войска в течение дня, 19 ноября, неоднократно обстреливали Купянск с применением реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Глава областной администрации отметил, что в результате обстрелов разрушены частные дома, повреждены многоэтажные дома, гражданское предприятие.

Также известно, что две женщины 59 и 47 лет получили ранения.

На местах попадания работают экстренные службы.

Напомним, 19 ноября российские военные ударили по Киевскому району Харькова. Пострадали не менее 10 человек.

война обстрелы Харьковская область Купянск
Громады Харьковщины получили генераторы и спецтехнику от Германии
19 ноября 2024, 17:05
Число пострадавших в результате удара по Харькову возросло до 10
19 ноября 2024, 14:39
Россияне ударили по Харькову: есть пострадавшие
19 ноября 2024, 13:36
Все новости »
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
История, которую не рассказали: почему дети должны знать о Майданах и войне
19 ноября 2024, 18:02
В Николаеве депутат ОПЗЖ, имитировавший уничтожение обстрелом партии зерна, получил подозрение
19 ноября 2024, 17:42
Инвалидность за 12 тыс. долларов: в Киевской области правоохранители задержали двух врачей
19 ноября 2024, 17:19
Громады Харьковщины получили генераторы и спецтехнику от Германии
19 ноября 2024, 17:05
Выжил только отец: в Глухове в результате удара по общежитию погибла женщина с двумя сыновьями
19 ноября 2024, 16:39
В Ровенской области бус слетел с моста: водителя госпитализировали
19 ноября 2024, 16:20
В Одессе произошел обвал в доме, недавно пострадавшем от обстрела
19 ноября 2024, 16:13
Суд в Киеве рассмотрел апелляцию на арест подозреваемого в дезертирстве военного Сергея Гнездилова
19 ноября 2024, 15:54
В Одессе из-за неосторожности ребенка со свечой произошел пожар в многоэтажке
19 ноября 2024, 15:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Все публикации »
Сергей Иванов
Виктор Трегубов
Данило Мокрик
Все блоги »