18:33  08 ноября
Президент не подпишет закон о дровах, - Шмыгаль
21:20  08 ноября
В Одессе банда под видом сотрудников полиции и ТЦК вымогала у мужчин деньги
05:00  08 ноября
На Востоке украинский дрон-камикадзе уничтожил российский ЗРК "Бук-М2"
UA | RU
UA | RU
08 ноября 2024, 14:06

В Украине правоохранители ликвидировали международный наркосиндикат: подробности спецоперации

08 ноября 2024, 14:06
Читайте також українською мовою
фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Украинские правоохранители провели масштабную спецоперацию по ликвидации международного наркосиндиката

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ и Нацполицию.

"На территории семи регионов нашего государства разоблачены 17 членов группировки. Одновременно ликвидированы две нарколаборатории, ежемесячно изготовлявшие более 100 кг наркотиков, в том числе особо опасные психотропы - PVP и мефедрон", - говорится в сообщении СБУ.

Следствие установило, что злоумышленники продавали товар в Украине, а также под видом детских игрушек и продуктов питания переправляли оптовыми партиями в Европу и на Южный Кавказ.

В то же время фигуранты наладили широкие контакты с зарубежной наркомафией и поставляли в Украину кокаин, ЛСД, МДМА, каннабис и другие наркотики, сбываемые через специально созданные Telegram-каналы.

"Один из них входил в "пятерку" самых популярных интернет-магазинов по продаже наркотиков в разных регионах нашего государства",– подчеркнули в СБУ.

В Нацполиции уточнили, что наладили "бизнес" внук и его дед, привлек еще несколько десятков сообщников.

Во время обысков у задержанных изъято около 40 кг наркотиков и психотропов, а также около 1000 литров прекурсоров, гашишного масла и экстракта марихуаны. Стоимость изъятого по ценам "черного рынка" составляет 20 млн гривен.

Также обнаружены фасовочные устройства, мобильные телефоны, компьютерная техника, записные книжки и другие доказательства преступной деятельности.

Фигурантам сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правоохранители в Кривом Роге на Днепропетровщине задержали 24 участника преступных организаций. Злоумышленники "зарабатывали" на сбыте метамфетамина до 9 миллионов гривен в месяц.

криминал СБУ наркотики наркосеть нарколаборатория
Сливал позиции ВСУ: на Волыни задержали "крота" в рядах ТЦК
08 ноября 2024, 12:02
Суд в Киеве вынес приговор псевдоволонтеру, который обворовывал пенсионеров
08 ноября 2024, 01:39
На Днепропетровщине несовершеннолетний парень получил восемь лет тюрьмы за убийство
07 ноября 2024, 23:48
Все новости »
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
29 октября 2024
Громкая реформа МСЭК: есть ли шанс поставить крест на липовых справках об инвалидности
После задержания главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы дела о выдаче сомнительных справок об инвалидности в этом регионе начали всплывать просто пачками. Например, по этому делу уже засветили...
24 октября 2024
Жизнь после ТЦК: как мобилизированные по-новому будут учить защищать Украину
Недавно в Главном управлении доктрин и подготовки Генштаба ВСУ признали, что за последние месяцы мобилизационный поток претерпел уменьшение. Этот и другие сопутствующие факторы стимулировали руководст...
Уморила младенца голодом: на Волыни 19-летнюю девушку отправили за решетку
09 ноября 2024, 02:01
На Прикарпатье осудили мужчину, изнасиловавшего 14-летнюю дочь своей одноклассницы
09 ноября 2024, 01:05
Пограничники показали, как "Фурия" ночью охотится на россиян под Волчанском
08 ноября 2024, 23:30
В Николаевской области в оросительном канале обнаружили тело человека
08 ноября 2024, 22:35
Зеленский назначил новых председателей Волынской и Закарпатской областных администраций
08 ноября 2024, 21:51
В Одессе банда под видом сотрудников полиции и ТЦК вымогала у мужчин деньги
08 ноября 2024, 21:20
В боях на фронте принимают участие 10% полицейских, - министр МВД
08 ноября 2024, 20:40
Россияне ударили ракетами по предприятию в Сумах: пострадали работники
08 ноября 2024, 20:05
РФ атаковала Днепропетровщину дронами, артиллерией и РСЗО: ранена женщина, есть разрушения
08 ноября 2024, 19:46
Российская армия убила жителя Берислава
08 ноября 2024, 19:08
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Все публикации »
Владимир Фесенко
Андрей Длигач
Павел Казарин
Все блоги »