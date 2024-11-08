В Украине правоохранители ликвидировали международный наркосиндикат: подробности спецоперации

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ и Нацполицию.

"На территории семи регионов нашего государства разоблачены 17 членов группировки. Одновременно ликвидированы две нарколаборатории, ежемесячно изготовлявшие более 100 кг наркотиков, в том числе особо опасные психотропы - PVP и мефедрон", - говорится в сообщении СБУ.

Следствие установило, что злоумышленники продавали товар в Украине, а также под видом детских игрушек и продуктов питания переправляли оптовыми партиями в Европу и на Южный Кавказ.

В то же время фигуранты наладили широкие контакты с зарубежной наркомафией и поставляли в Украину кокаин, ЛСД, МДМА, каннабис и другие наркотики, сбываемые через специально созданные Telegram-каналы.

"Один из них входил в "пятерку" самых популярных интернет-магазинов по продаже наркотиков в разных регионах нашего государства",– подчеркнули в СБУ.

В Нацполиции уточнили, что наладили "бизнес" внук и его дед, привлек еще несколько десятков сообщников.

Во время обысков у задержанных изъято около 40 кг наркотиков и психотропов, а также около 1000 литров прекурсоров, гашишного масла и экстракта марихуаны. Стоимость изъятого по ценам "черного рынка" составляет 20 млн гривен.

Также обнаружены фасовочные устройства, мобильные телефоны, компьютерная техника, записные книжки и другие доказательства преступной деятельности.

Фигурантам сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правоохранители в Кривом Роге на Днепропетровщине задержали 24 участника преступных организаций. Злоумышленники "зарабатывали" на сбыте метамфетамина до 9 миллионов гривен в месяц.