Суд в Киеве вынес приговор псевдоволонтеру, который обворовывал пенсионеров

фото: прокуратура

В Киеве мужчину, который под видом волонтера обворовывал пенсионеров, приговорили к 5,5 годам лишения свободы. Псевдоволонтер обворовывал пожилых людей, обещая им материальную помощь от города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Как рассказали в прокуратуре, мужчина представлялся волонтером от Киевской городской администрации и таким образом проникал в квартиры пожилых людей, после чего совершал кражи.

В частности, жертвой фигуранта стал 76-летний киевлянин, открывший обвиняемому дверь после того, как тот представился волонтером Киевской городской администрации.

Псевдоволонтер рассказал мужчине, что от мэра города ему выделена материальная помощь. Мужчина пустил незнакомца в квартиру.

"Пока пенсионер искал документы, гость забрал его кошелек и небольшие сбережения", - рассказали в прокуратуре.

Святошинский районный суд города Киева приговорил мужчину к 5 годам 6 месяцам лишения свободы.

Напомним, ранее суд вынес приговор львовскому псевдоволонтеру, разоблаченному на присвоении гуманитарной помощи, которая завозилась из-за границы.