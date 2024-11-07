В Запорожье после посещения развлекательного центра отравились шестеро детей

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Об этом передает RegioNews со ссылкой на областной ЦУПХ.

В начале недели в городе с острой кишечной инфекцией в больницу госпитализировали шестерых детей. У них наблюдалась повышенная температура, тошнота и диарея.

Сейчас дети получают медицинскую помощь.

Отмечается, что дети отравились после посещения одного из развлекательных центров в Запорожье.

Напомним, утром 4 ноября во Львовской детской больнице Святого Николая умерла двухлетняя девочка из Тернопольской области, которую готовили к трансплантации печени. Девочка – из многодетной семьи, отравившейся грибами.