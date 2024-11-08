У Запоріжжі затримали офіцера ДСНС за підозрою у торгівлі наркотиками

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Правоохоронці затримали у Запоріжжі офіцера підрозділу ДСНС, котрого підозрюють у торгівлі наркотиками

Про це повідомили в пресслужбі Запорізької обласної прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, капітан служби цивільного захисту під час оперативної закупки передав людині, яка співпрацювала зі слідством, партію канабісу за 80 тис. грн. Після цього його затримали правоохоронці.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів.

Фігуранту обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше правоохоронці у Кривому Розі на Дніпропетровщині затримали 24 учасників злочинних організацій. Зловмисники "заробляли" на збуті метамфетаміну до 9 мільйонів гривень на місяць.