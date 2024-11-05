В Кривом Роге задержали 24 участников банды наркоторговцев

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Правоохранители в Кривом Роге на Днепропетровщине задержали 24 участника преступных организаций. Злоумышленники "зарабатывали" на сбыте метамфетамина до 9 миллионов гривен в месяц

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

По информации правоохранителей, лидеры этих преступных организаций - 36 и 41 лет - в свое время тесно сотрудничали с руководителями наркосиндиката "Двадцатовские" и с их разрешения распространяли наркотики на определенных территориях Кривого Рога.

Подозреваемые спустя некоторое время после ликвидации полицией "20-х" решили занять их место и даже использовали их методы сбыта наркотика - коктейльные трубочки. Деньги вкладывали в легальный бизнес и выводили в криптовалюту.

Сообщается, что в преступных организациях была четкая иерархия: ее руководители контролировали все процессы, фасовщики отвечали за подготовку товара к сбыту, так называемые "старшие" - за поставку метамфетамина. Работали сменами, в конце которой участники отчитывались о выручке и остатках "товара".

Всего у них было 6 мест для фасовки наркотиков - собственные дома участников группировок и арендованные квартиры, которые время от времени меняли. Заказы принимали через чат-боты в мессенджере.

"Товар" дельцы сбывали в коктейльных трубочках из рук в руки или путем закладок по всему Кривому Рогу. Стоимость "дозы" в один грамм составляла 2000 гривен, а 0,018 грамм - 300.

По данным оперативников, ежемесячно подозреваемые сбывали до 30 тысяч доз метамфетамина и получали до 9 миллионов гривен "прибыли". Часть этих средств они вкладывали в развитие наркобизнеса, остальные - в легальный бизнес и выводили в криптовалюту.

Всего в ходе проведения 87 обысков полицейские изъяли наркотиков и психотропов почти на 2 млн гривен, оборудование для смешивания и фасовки наркотического вещества, наличные деньги в разной валюте на почти 850 тысяч гривен, оружие, гранаты, автомобили и т.д. Стоимость изъятого около 10 миллионов гривен.

Всем задержанным следователи сообщили о подозрении в соответствии с их ролью в преступной организации.

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество. Фигурантам может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители провели операцию по обезвреживанию преступной наркогруппировки. В Киеве торговцы зарабатывали свыше пяти миллионов гривен ежемесячно.