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06 ноября 2024, 07:12

В Запорожье выросло количество погибших в результате ракетного удара

06 ноября 2024, 07:12
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фото: Иван Федоров
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По состоянию на утро 6 ноября известно о 7 погибших и 25 раненых в результате ракетной атаки россиян по Запорожью, которая была совершена вчера.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует RegioNews.

Он также проинформировал, что за прошедшие сутки российские войска нанесли 301 удар территории Запорожской области. Под вражеским огнем оказались 13 населённых пунктов региона.

В частности, 8 авиаударов россияне нанесли по Орехову, Новоандреевке, Новодаровке, Белогорью, Малой Токмачке и Темировке. Под обстрелами из других видов оружия были Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевка, Новоданиловка, Работино и Ольговское.

Также для обстрелов россияне использовали дроны разной модификации, РСЗО, артиллерию.

В течение суток ОВА получила восемь сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним, сегодня, около 9:35, в Запорожье во время воздушной тревоги раздался взрыв. Россияне ударили по объекту инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что погибли по меньшей мере шесть человек.

война обстрелы Запорожье Запорожская область ракетный удар Федоров Иван Сергеевич
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