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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прокуратуру Сумской области.

Обстрел произошел сегодня, 5 ноября, около 16:30.

"Применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг обстрелял из миномета гражданскую инфраструктуру Шалыгинской общины Шосткинского района", - говорится в сообщении.

В результате обстрела на территории собственного домовладения получил ранение 66-летний мужчина. Его госпитализировали.

Напомним, вечером 5 ноября кафиры нанесли удар по Шевченковскому району Харькова. В результате сегодняшней атаки беспилотника на Харьков пострадали две женщины. Русские попали дроном по многоэтажке.