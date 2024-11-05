иллюстративное фото: Нацполиция

Во вторник днем, 5 ноября, российские войска атаковали село Глушковка Купянского района. В результате обстрелов погибли двое мирных жителей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный Telegram-канал Харьковской областной военной администрации.

По предварительным данным, оккупанты обстреляли Глушковку около 14:00.

"В результате обстрела погибли два человека. Мужчина и женщина 48 лет", – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 5 ноября войска РФ нанесли удар по Шевченковскому району Харькова. В результате атаки беспилотника пострадали две женщины. Захватчики попали дроном по многоэтажке.