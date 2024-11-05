Оккупанты обстреляли село на Харьковщине: погибли гражданские
Во вторник днем, 5 ноября, российские войска атаковали село Глушковка Купянского района. В результате обстрелов погибли двое мирных жителей.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный Telegram-канал Харьковской областной военной администрации.
По предварительным данным, оккупанты обстреляли Глушковку около 14:00.
"В результате обстрела погибли два человека. Мужчина и женщина 48 лет", – говорится в сообщении.
Напомним, вечером 5 ноября войска РФ нанесли удар по Шевченковскому району Харькова. В результате атаки беспилотника пострадали две женщины. Захватчики попали дроном по многоэтажке.
В результате удара по Запорожью 6 человек погибли и 20 ранены, — Офис ГенпрокурораВсе новости »
05 ноября 2024, 12:55В прокуратуре показали последствия вражеских авиаударов по Харькову
05 ноября 2024, 12:17Россияне ударили ракетой по предприятию на Харьковщине: есть раненый
05 ноября 2024, 11:38
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
29 октября 2024
Громкая реформа МСЭК: есть ли шанс поставить крест на липовых справках об инвалидности
После задержания главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы дела о выдаче сомнительных справок об инвалидности в этом регионе начали всплывать просто пачками. Например, по этому делу уже засветили...
24 октября 2024
Жизнь после ТЦК: как мобилизированные по-новому будут учить защищать Украину
Недавно в Главном управлении доктрин и подготовки Генштаба ВСУ признали, что за последние месяцы мобилизационный поток претерпел уменьшение. Этот и другие сопутствующие факторы стимулировали руководст...
17 октября 2024
План победы Зеленского: как эксперты оценивают инициативу президента
Накануне президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде план победы над россией. Этот документ содержит пять основных пунктов относительно того, как заставить рф прекратить войну и по словам...
Волынская епархия ПЦУ выступила с объяснениями по поводу "икон" местных бизнесменов в соборе
06 ноября 2024, 01:40За 2024 год Силы обороны поразили более 3 тысяч российских танков
06 ноября 2024, 01:00В Одессе торговали поддельной брендовой обувью: фигуранток отправили под суд
06 ноября 2024, 00:48Выехавший в РФ митрополит УПЦ МП из Винницкой области обратился с жалобой в Верховный суд Украины
05 ноября 2024, 23:54Закон о дровах: юрист объяснила, какие документы помогут избежать штрафа
05 ноября 2024, 22:38Воспитательнице реабилитационного центра на Львовщине, избившей ребенка, присудили общественные работы
05 ноября 2024, 21:52На Сумщине в результате минометного обстрела пострадал гражданский мужчина
05 ноября 2024, 21:26В киевском книжном магазине возник конфликт из-за языка: в полиции отреагировали
05 ноября 2024, 20:55В Николаевской области в ДТП пострадали двое детей
05 ноября 2024, 20:26Россияне расстреляли в Донецкой области шестерых пленных украинских военных
05 ноября 2024, 20:03
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Громкая реформа МСЭК: есть ли шанс поставить крест на липовых справках об инвалидности